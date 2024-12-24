Süper Lig'de Talihsiz Oyunlar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de Talihsiz Oyunlar

Trendyol Süper Lig'de 17 haftada 9 futbolcu kendi kalesine gol attı. Adil Demirbağ ilk isim oldu.

24.12.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde futbolcular, 9 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.

AA'nın Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde öne çıkan istatistiklerle ilgili hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, kendi ağlarını havalandıran futbolculara yer verildi.

Ligde kendi kalesine gol atan ilk isim TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ oldu. Ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Sipay Bodrum FK müsabakasının 28. dakikasında kendi ağlarını havalandıran Demirbağ, bu sezonun kendi kalesine gol atan ilk oyuncusu oldu. Karşılaşmayı Sipay Bodrum FK 3-1 kazandı.

Aynı hafta oynanan Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşmasında da Karadeniz ekibinin Özbekistanlı futbolcusu Khusniddin Alikulov, 67. dakikada meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Sarı-lacivertli takım deplasmandan 5-0'lık galibiyetle dönerken, beşinci golü Alikulov kendi filelerine yolladı.

Ligde ilk 2 haftada futbolcular kendi kalesine gol atmazken, üçüncü haftada önce Adil Demirbağ, bir gün sonrasında ise Khusniddin Alikulov kendi filelerini havalandıranı isimler oldu.

Galatasaray'ın 2 golü rakiplerden

Sezonun ilk bölümünde 47 golle en skorer ekip olan lider Galatasaray'ın 2 golü rakiplerden geldi.

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, takımın ikinci golü rakipten geldi. Adana Demirspor forması giyen Semih Güler, müsabakanın 18. dakikasında kendi ağlarını havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin, rakibin attığı gole sevindiği bir diğer maç ise iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşması oldu. Karadeniz ekibini 16. haftada konuk eden sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 90+8. dakikasında Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine gönderdiği golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kale en çok Fenerbahçe ve Göztepe'nin maçlarında şaştı

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada Fenerbahçe ve Göztepe'nin maçlarında futbolcular 3'er kez kendi ağlarını havalandırdı.

Fenerbahçe ve Göztepe, 2 kez rakiplerinin golüne sevinirken 1'er kez de kendi kalesine gol attı.

Ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen sarı-lacivertli takım, 67. dakikada Khusniddin Alikulov'un kendi kalesine attığı golle sevinirken, 7. haftada Onvo Antalyaspor'a konuk olduğu maçın 81. dakikasında Thalisson'un topu kendi filelerine göndermesiyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıda kaleyi 1 kez şaştı. Bellona Kayserispor deplasmanından 6-2'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Alexander Djiku, topu kendi kalesine gönderdi.

Fenerbahçe gibi maçlarında kalenin 3 kez şaştığı bir diğer ekip olan Göztepe de 2 kez rakibin golüne sevindi, 1 kez kendi kalesine gol attı.

RAMS Başakşehir'in Göztepe'yi 4-1 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertli takımdan Lucas Lima, Göztepe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmada İzmir ekibinin futbolcusu Malcom Bokele ve Reeder Samsunspor'un Göztepe karşısında 4-3 kazandığı maçta Karadeniz ekibinin oyuncusu Zeki Yavru, kendi ağlarına gol atan futbolcular oldu.

Göztepe'nin rakip futbolcuların kendi ağlarını havalandırdığı 2 maçı da kaybedip, kendi oyuncusunun kalesine gol attığı Beşiktaş maçını ise kazanması dikkati çekti.

9 takım kaleyi şaşırdı

17 haftalık periyotta 9 takımdan 9 futbolcu kendi kalesine gol attı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, Göztepe, Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor birer kez kendi filelerini havalandırdı.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şu şekilde:

Oyuncu

Takım

Maç

Adil Demirbağ

TÜMOSAN Konyaspor

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Khusniddin Alikulov

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5

Semih Güler

Adana Demirspor

Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5

Thalisson Kelven

Onvo Antalyaspor

Onvo Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Zeki Yavru

Reeder Samsunspor

Reeder Samsunspor-Göztepe: 4-3

Malcom Bokele

Göztepe

Beşiktaş-Göztepe: 2-4

Lucas Lima

RAMS Başakşehir

RAMS Başakşehir-Göztepe: 4-1

Alexander Djiku

Fenerbahçe

Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

Ali Şahin Yılmaz

Trabzonspor

Galatasaray-Trabzonspor: 4-3

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Talihsiz Oyunlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:48 İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa’ya ’terör örgütü’ olarak kabul edin talimatı İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
17:48 Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti
17:46 Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
17:24 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
17:16 Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yaptığını Roma’da da yapıyormuş Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş
16:59 Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı
16:59 Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 13:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Talihsiz Oyunlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.