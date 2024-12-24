Süper Lig'de Talihsiz Oyunlar

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Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde futbolcular, 9 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.

AA'nın Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde öne çıkan istatistiklerle ilgili hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, kendi ağlarını havalandıran futbolculara yer verildi.

Ligde kendi kalesine gol atan ilk isim TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ oldu. Ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Sipay Bodrum FK müsabakasının 28. dakikasında kendi ağlarını havalandıran Demirbağ, bu sezonun kendi kalesine gol atan ilk oyuncusu oldu. Karşılaşmayı Sipay Bodrum FK 3-1 kazandı.

Aynı hafta oynanan Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşmasında da Karadeniz ekibinin Özbekistanlı futbolcusu Khusniddin Alikulov, 67. dakikada meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Sarı-lacivertli takım deplasmandan 5-0'lık galibiyetle dönerken, beşinci golü Alikulov kendi filelerine yolladı.

Ligde ilk 2 haftada futbolcular kendi kalesine gol atmazken, üçüncü haftada önce Adil Demirbağ, bir gün sonrasında ise Khusniddin Alikulov kendi filelerini havalandıranı isimler oldu.

Galatasaray'ın 2 golü rakiplerden

Sezonun ilk bölümünde 47 golle en skorer ekip olan lider Galatasaray'ın 2 golü rakiplerden geldi.

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, takımın ikinci golü rakipten geldi. Adana Demirspor forması giyen Semih Güler, müsabakanın 18. dakikasında kendi ağlarını havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin, rakibin attığı gole sevindiği bir diğer maç ise iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşması oldu. Karadeniz ekibini 16. haftada konuk eden sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 90+8. dakikasında Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine gönderdiği golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kale en çok Fenerbahçe ve Göztepe'nin maçlarında şaştı

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada Fenerbahçe ve Göztepe'nin maçlarında futbolcular 3'er kez kendi ağlarını havalandırdı.

Fenerbahçe ve Göztepe, 2 kez rakiplerinin golüne sevinirken 1'er kez de kendi kalesine gol attı.

Ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen sarı-lacivertli takım, 67. dakikada Khusniddin Alikulov'un kendi kalesine attığı golle sevinirken, 7. haftada Onvo Antalyaspor'a konuk olduğu maçın 81. dakikasında Thalisson'un topu kendi filelerine göndermesiyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıda kaleyi 1 kez şaştı. Bellona Kayserispor deplasmanından 6-2'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Alexander Djiku, topu kendi kalesine gönderdi.

Fenerbahçe gibi maçlarında kalenin 3 kez şaştığı bir diğer ekip olan Göztepe de 2 kez rakibin golüne sevindi, 1 kez kendi kalesine gol attı.

RAMS Başakşehir'in Göztepe'yi 4-1 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertli takımdan Lucas Lima, Göztepe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmada İzmir ekibinin futbolcusu Malcom Bokele ve Reeder Samsunspor'un Göztepe karşısında 4-3 kazandığı maçta Karadeniz ekibinin oyuncusu Zeki Yavru, kendi ağlarına gol atan futbolcular oldu.

Göztepe'nin rakip futbolcuların kendi ağlarını havalandırdığı 2 maçı da kaybedip, kendi oyuncusunun kalesine gol attığı Beşiktaş maçını ise kazanması dikkati çekti.

9 takım kaleyi şaşırdı

17 haftalık periyotta 9 takımdan 9 futbolcu kendi kalesine gol attı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, Göztepe, Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor birer kez kendi filelerini havalandırdı.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şu şekilde:

Oyuncu Takım Maç Adil Demirbağ TÜMOSAN Konyaspor Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1 Khusniddin Alikulov Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5 Semih Güler Adana Demirspor Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5 Thalisson Kelven Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2 Zeki Yavru Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor-Göztepe: 4-3 Malcom Bokele Göztepe Beşiktaş-Göztepe: 2-4 Lucas Lima RAMS Başakşehir RAMS Başakşehir-Göztepe: 4-1 Alexander Djiku Fenerbahçe Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6 Ali Şahin Yılmaz Trabzonspor Galatasaray-Trabzonspor: 4-3

Kaynak: AA