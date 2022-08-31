Ayhan: "Giresunspor tribünlerini doldurmamız gerekiyor" - Son Dakika
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Ayhan: "Giresunspor tribünlerini doldurmamız gerekiyor"

31.08.2022 15:34
Ayhan: "Giresunspor tribünlerini doldurmamız gerekiyor"

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Ercan Ayhan, hafta sonu oynayacakları Konyaspor karşılaşmasında taraftarları tribünlere beklediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Ercan Ayhan, hafta sonu oynayacakları Konyaspor karşılaşmasında taraftarları tribünlere beklediklerini söyledi.

Süper Lig'in Karadeniz temsilcilerinden Bitexen Giresunspor, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı arabam.com Konyaspor karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürüyor. Giresunspor'un Asbaşkanı Ercan Ayhan, lige iyi başladıklarını belirterek Konyaspor karşısında puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Giresunspor olarak "Mutluluk Sezonu" olarak belirledikleri 2022-23 sezonunu en iyi şekilde tamamlayacaklarını ifade eden Ayhan, "Giresunspor yönetim kurulu olarak bu seneki parolamız 'Mutluluk Sezonu' olarak belirledik. Biz mutlu olmayı istiyoruz. Giresunspor'un, taraftarıyla, seyircisiyle, şehriyle ve her şeyiyle birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir sezon geçirmesini istiyoruz. Süper Lig'in keyfini çıkarmak istiyoruz. Bu ligde mutlaka zamanlar olacaktır. Biz ilk haftalarda almış olduğumuz 6 puanın bizim için çok önem arz ettiğini biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Giresunspor'u yapacağımız transferlerle daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz. Her ne olursa olsun takımın etrafında birlik ve beraberlik içerisinde Giresunspor'a sahip çıkıp bu sezonu da ligde kalarak tamamlayacağız" dedi.

Konyaspor'un Süper Lig'de ses getiren bir takım olduğunu vurgulayan Ayhan, karşılaşmada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Ayhan, "Konyaspor maçı zor bir maç olacak. Geçen hafta da iyi bir kadroya sahip olan Kayserispor'a karşı oynadık. Kayserispor ve Konyaspor bu ligde ses getiren takımlar. Konyaspor hem kendi sahasında hem de dışarıda iyi oyun oynayabilen bir takım. Biliyorsunuz Konyaspor geçen sezonun son dakikasına kadar şampiyonluğu kovalamış olan bir takım. Bu hafta Fenerbahçe'yi mağlup ettiler. Buraya da çok iddialı geleceklerdir. Fakat biz Giresunspor için takım ayırt etmiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya diğer takımların bizim için hiçbir farkı yok. Biz sahaya çıkıp 90 dakika mücadele edip galip gelmeyi, galip gelemiyorsak yenilmeden sahadan ayrılmayı arzuluyoruz" diye konuştu.

Son olarak tüm Giresunspor taraftarlarını stadyuma davet eden Ayhan, "Giresunspor tribünlerini doldurmamız gerekiyor. Giresunlular üzerine düşeni yapıp tribünleri doldurursa bizde yönetim, teknik ekip ve futbolcularla üzerimize düşenin en iyisini yaparak Giresunspor'u daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz. Konyaspor maçında bütün taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayhan: 'Giresunspor tribünlerini doldurmamız gerekiyor' - Son Dakika

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