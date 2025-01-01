Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı. Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
3 Ocak Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 18. Haftası Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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