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Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi elbise tercihiyle Grammy Latinos gecesine damga vurdu - Son Dakika

Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi elbise tercihiyle Grammy Latinos gecesine damga vurdu

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Marc Bartra ile sevgilisi Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül törenine katıldı. Goicoechea, elbisesinin dekoltesiyle törene damga vurdu.

18.11.2023 11:55  - Güncelleme: 12:25

Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması giyen Marc Bartra'nın sevgilisi Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül töreninde giydiği elbiseyle sansasyon yarattı.

TÖRENİN ÖNÜNE GEÇEN ELBİSE

Dekolteli elbisesiyle törene damga vuran Jessica Goicoechea için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Modellik yapan Goicoechea'nın dikkat çeken elbise tercihinin törenin önüne geçtiği belirtildi.

TRABZONSPOR'DA 40 MAÇA ÇIKTI

Barcelona'nın eski yıldızı Bartra, Trabzonspor formasıyla 40 maça çıkmıştı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol-1 asistlik katkı verdi.

İşte törene damga vuran o elbise:

Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi 'Hiç giyinmeseydin' dedirtti! Elbisesi törenin önüne geçti
Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi 'Hiç giyinmeseydin' dedirtti! Elbisesi törenin önüne geçti
Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi 'Hiç giyinmeseydin' dedirtti! Elbisesi törenin önüne geçti

Marc Bartra, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi elbise tercihiyle Grammy Latinos gecesine damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi elbise tercihiyle Grammy Latinos gecesine damga vurdu - Son Dakika
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