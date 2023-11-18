Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması giyen Marc Bartra'nın sevgilisi Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül töreninde giydiği elbiseyle sansasyon yarattı.
Dekolteli elbisesiyle törene damga vuran Jessica Goicoechea için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Modellik yapan Goicoechea'nın dikkat çeken elbise tercihinin törenin önüne geçtiği belirtildi.
Barcelona'nın eski yıldızı Bartra, Trabzonspor formasıyla 40 maça çıkmıştı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol-1 asistlik katkı verdi.
İşte törene damga vuran o elbise:
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi elbise tercihiyle Grammy Latinos gecesine damga vurdu - Son Dakika