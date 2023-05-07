Süper Lig şampiyonluk kupasının tasarımı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarını değiştirdi.

Eski ve yeni kupa

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto 1. Lig Kupası Samsun'da yeni tasarımıyla futbolcuların ellerinde yükselecek.

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi.

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımları yenilendi.

Bu kupalar arasında ilk olarak Spor Toto 1. Lig Kupası, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Yılport Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükselecek. Uzun bir çalışma dönemi sonrasında ortaya çıkan yeni şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı futbolun tüm paydaşlarının beraber oluşturduğu aile kavramı ve bu büyük aileyi bir araya getirip kenetleyen Ay-Yıldızımız oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu bir ailedir. Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiası bu ailenin 5 ana yapı taşıdır. Federasyonun 100. yılında bu özel kupa tasarlanırken futbol camiası bir aile olarak düşünülüp bu unsurlar birleştirildi ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi.

Bu unsurları bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor.

Pencereler, aileleri dış dünya ile bağlayan, ışık getiren unsurlardır. Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk olma, aile olma yapıtaşını betimlemektedir.

Son olarak kupa tasarımı, kupanın üst kısmında futbolu en iyi sembolize eden futbol topu ile tamamlandı ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi.

Bu vesileyle Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'u tekrar tebrik ederiz."

Eski kupa