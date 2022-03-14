Süphan Dağı Kış Tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Süphan Dağı Kış Tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

14.03.2022 11:04
Süphan Dağı Kış Tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bölgedeki idari yönetim organları ile yapılan görüşmeler kapsamında aşırı kar yağışının devam ettiği ve dağa ulaşımın gerçekleştirileceği köy yolunun kapalı olduğu belirtilmiştir. Bölgedeki kar yağışının devam edecek olması ayrıca çığ riskinin de artmasından dolayı, 17-20 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Süphan Dağı Kış Tırmanışı faaliyet güvenlik nedenlerinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Süphan dağı, Türkiye, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süphan Dağı Kış Tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


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