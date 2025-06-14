Survivor Finalinde Unutulmaz Buluşma: Eski Yarışmacılardan Şampiyonluk Yorumu

Survivor All Star 2025 finali, İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan, 3-0'lık skorla Adem Kılıçcı oldu. Zorlu parkurda üstün performans sergileyen Kılıçcı, böylece ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Büyük final gecesinde yalnızca yarışmacılar değil, geçmiş sezonlardan damga vuran isimler de yerini aldı. Aralarında Nagihan Karadere, Merve Aydın, Begüm Yücetan ve Seda Aktuoğlu gibi önemli eski yarışmacıların da bulunduğu konuklar, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

NAGİHAN KARADERE: "SANKİ YENİDEN PARKURA ÇIKACAĞIM SANDILAR"

Survivor tarihinin en hırslı ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, geceye dair duygularını şu sözlerle aktardı:

"Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk adımı attığım anda elim ayağım titredi. Seyircilerin tezahüratını görünce, ayakkabıyı çıkarıp parkura geçeceğimi sandılar herhalde!"Finalistlerle ilgili düşüncelerini de paylaşan Karadere, iki ismin de hak ettiğini ancak şampiyonluğu hiç tatmamış olan Batuhan'ın kazanmasını "daha adil" bulduğunu belirtti:

"Adem zaten şampiyondu. Batuhan'ın tatmasını isterdim."

MERVE AYDIN: "GÖNLÜM ADEM'DEN YANA"

Survivor'da sayısız rekabete imza atan Merve Aydın, final heyecanını canlı yaşayan isimlerdendi. Kupaya layık iki yarışmacının da aylar süren mücadeleyi hak ettiğini belirten Aydın, gönlünün Adem'den yana olduğunu ifade etti:

"Çok heyecanlı bir gece. Hepimizin kendince bir şampiyonu var. Benim gönlüm Adem'den yana oluyor her zaman."Seyircilerin gösterdiği yoğun ilgiden de bahseden Aydın, "Onlar varsa biz varız zaten" diyerek Survivor hayranlarına teşekkür etti.

BEGÜM YÜCETAN: "BATUHAN'A ÖZEL BİR BAĞIM VAR"

Survivor'un sevilen yarışmacılarından Begüm Yücetan, izleyici olarak katıldığı final gecesinde atmosferin büyüleyici olduğunu dile getirdi:

"Ambiyans inanılmaz. Geldiğimde beklediğimden daha büyük bir kalabalık vardı. Herkes çok heyecanlı."Geçmiş sezonda Batuhan'la kısa süreli aynı takımda yer aldığını belirten Yücetan, bu nedenle Batuhan'a duygusal bir yakınlık hissettiğini söyledi:

"Onunla bir bağım var. Kazanmasını isterim ama Adem'in de hakkını veriyorum. Hak eden kazansın."

SEDA AKTUOĞLU: "ARKADAŞIM ADEM AMA BATU'YU DA ÇOK SEVİYORUM"

Survivor'da renkli kişiliği ve enerjisiyle akıllarda kalan Seda Aktuoğlu, kararsızlığıyla dikkat çekti. Adem ile yakın arkadaş olduklarını belirten Aktuoğlu, kalbinin iki finalist arasında bölündüğünü dile getirdi:

"Arkadaşım diye Adem'den yanayım ama Batu'yu da çok seviyorum. Anneannem de çok seviyor Batu'yu. İkisi de hak etti. Kupaya ulaşmak istemeleri çok doğal. Yaşamayan anlayamaz."Sözlerini, "Adem'e şampiyonluk tekrar yakışır ama Batu da çok mücadele etti" diyerek noktalayan Seda, final gecesinin en neşeli isimlerinden biriydi.