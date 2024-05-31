Takımın yıldızları da listede! Galatasaray\'da yaprak dökümü başlıyor

Spor

Süper Lig'i bu sezon da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarına başlandı bile.

TETE İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Okan Buruk'un istediği performansı veremeyen Tete ile ilgilenen çok sayıda kulüp var. Son olarak Galatasaray'a 6.5 milyon Euro artı 500 bin Euro'luk bir resmi teklif geldiği, ancak yönetimin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu 10 milyon Euro'dan aşağı bir bedel karşılığında bırakmaya sıcak bakmıyor.

OLIVEIRA KESİN GİDİCİ

Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayırması kesinleşen isimlerden biri de Sergio Oliveira. Bu sezon tamamen beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, hocası Okan Buruk'la yaşadığı tartışma sonucu bir süre kadro dışı kalmıştı. Galatasaray, Portekizli futbolcunun menajerine kendilerine kulüp bulması için ultimatom vermiş durumda.

ZIYECH'İN DURUMU BELLİ DEĞİL

Sezon başında Chelsea'den bedelsiz kiralanan, oynama şartını yerine getirince bonservisi de bedelsiz olarak Galatasaray'a geçen Hakim Ziyech'in yeni sezonda hangi formayı giyeceği merak konusu. Sarı- Kırmızılılar, Faslı yıldızın önümüzdeki yıl da Galatasaray'da olmasını istiyor. Ancak Ziyech'in bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı biliniyor. Kendi geleceğiyle ilgili karar tamamen Ziyech'e bırakıldı. Kalmak isterse yola devam edilecek, gitmek isterse de bonservis teklifleri değerlendirmeye alınacak. 31 yaşındaki futbolcu ayrılmayı seçerse, aynı pozisyonda forma giyen Zaniolo'nun Galatasaray'da kalma ihtimali güçlenecek.

ZAHA PREMİER LİG YOLCUSU

Büyük umutlarla transfer edilen, ancak performansıyla sezonun büyük bölümünde hayal kırıklığı yaratan Wilfried Zaha için kritik hafta. Uzun yıllar forma giydiği Premier Lig'e geri dönme ihtimali ortaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta West Ham United'la masaya oturacak. Bir süredir görüşmeleri sürdüren taraflar, kesin olarak anlaşma zemini arayacak. Mutabakat sağlanırsa, İngiliz kulübünün Galatasaray'a bonservis bedeli ödemesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılılar, sıfır bonservisle kadrosuna kattığı Zaha için bonservis kolaylığı sağlamayı da kabul etmiş durumda.