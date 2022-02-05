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Taner Taşkın: "Bugün de hanemize bir puan yazdırabildik" - Son Dakika

Taner Taşkın: "Bugün de hanemize bir puan yazdırabildik"

05.02.2022 16:44
Taner Taşkın: "Bugün de hanemize bir puan yazdırabildik"

Ankara Keçörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Samsunspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanabilirdik bizim için ligde alınan her puan altın değerinde bugün de hanemize bir puan yazdırabildik" dedi.

Ankara Keçörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Samsunspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanabilirdik bizim için ligde alınan her puan altın değerinde bugün de hanemize bir puan yazdırabildik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın açıklamalarda bulundu. Taşkın, sonuçtan memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İyi hazırlanmıştık Antalya kampı iyi geçti. Bizim de şiddetle puanlara ihtiyacımız vardı. Samsunspor güçlü bir takım, içerideki maçlarımızı çok iyi oynuyoruz. Bugün de bana göre çok iyi bir ilk devre oynadık. Girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Attığımız bir gol var, devreye daha farklı girebilirdik. İkinci devre tabii bunu oyuncularıma söylerken Samsunspor'un son 2 maçta galibiyet aldığını, neleri yapıp neleri yapamadığını çok iyi anlatmıştık. Bugün baktığımız zaman ikinci devrede oyundan kaybolduk. Daha sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle tekrar oyun üstünlüğünü ve mücadele üstünlüğünü aldığımızı düşünüyorum. Rakibe pozisyon vermedik. Girmiş olduğumuz 5-6 net pozisyon var. Tabii bu işin meyvesi gol, gol bulamayınca maalesef olmuyor. Usta oyuncular var rakipte; Fofana adam eksiltip Yasin'le golü buldular. Kazanabilirdik bizim için ligde alınan her puan altın değerinde bugün de hanemize bir puan yazdırabildik çok şükür, oyuncularıma teşekkür ederim." - ANKARA

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Samsunspor, Spor Toto, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Bugün de hanemize bir puan yazdırabildik' - Son Dakika Spor


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