Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı - Son Dakika

Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı

Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı
Son Güncelleme: 04.10.2023 13:53

League One maçında Leyton Orient ve Lincoln City arasında oynanan karşılaşma, bir taraftarın kalp krizi geçirmesi sonucu tatil edildi. Maç sırasında sağlık görevlilerinin taraftara müdahale ettiği esnada, hakem Stephen Martin'in maçı durdurmaması üzerine, yaklaşık 20 Orient taraftarı sahaya girerek ceza sahası içinde oturdu. Maçın 84. dakikasında futbolcular soyunma odasına yollandı ve yaklaşık bir saat sonra maçın tatil edildiği açıklandı.

Leyton Orient ve Lincoln City arasında oynanan League One maçı sırasında tribünde bir kişi kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında maçın hakemi Stephen Martin, karşılaşmayı oynatmaya devam edince 20 Orient taraftarı sahaya girdi.

TARAFTAR KURTARILAMADI

Hakemin maçı durdurması için sahaya giren taraftarlar, teknik direktör Richie Wellens tarafından saha dışına çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kalp krizi geçiren taraftar kurtarılamadı.

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MAÇ TATİL EDİLDİ

Maçın 84. dakikasında taraftarların sahaya girmesinden sonra futbolcular hakem tarafından soyunma odasına yollandı. Yaklaşık bir saat saat sonra Orient takımı, maçın tatil edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maç, Doğu Tribünü'nde devam eden tıbbi acil durum nedeniyle yeniden başlatılmayacak. Umudumuz ve dualarımız, bu son derece zor zamanlarda seyirci ve sevdikleriyle birlikte." denildi. Maçın kalan altı dakikasının ne zaman oynanacağı bilinmiyor. Maç ertelendiğinde Leyton Orient 1-0 öndeydi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı - Son Dakika
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