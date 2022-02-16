Üye Girişi
Taraftar üşümesin diye - Son Dakika

Taraftar üşümesin diye

16.02.2022 12:59
Taraftar üşümesin diye

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Stadı'nda yarın akşam saat 17: 00'da oynanacak olan Erzurumspor-Eyüpspor maçında stadyum tribünlerindeki seyirci ısıtıcılarını müsabaka boyunca çalıştırarak taraftarların ısınmasını sağlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Stadı'nda yarın akşam saat 17: 00'da oynanacak olan Erzurumspor- Eyüpspor maçında stadyum tribünlerindeki seyirci ısıtıcılarını müsabaka boyunca çalıştırarak taraftarların ısınmasını sağlayacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yarın akşam saat 17.00'da oynanacak olan BB Erzurumspor-Eyüpspor maçı öncesinde harekete geçerek tribünlerdeki seyirci ısıtıcılarını kontrolden geçirdi.

Mavi-beyazlılar için hayati önem taşıyan 90 dakikada GSİM, tribünlerdeki ısıtıcıları müsabaka boyunca çalıştıracak ve taraftarların soğuktan korunmalarını sağlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Yarın akşam Erzurumsporumuzun, Eyüpspor ile oynayacağı kritik maç öncesinde Kazım Karabekir Stadımızdaki ısıtma sisteminde son kontrolleri yaptık. Tribünlerdeki ısıtma sistemimiz sayesinde taraftarlarımız üşümeyecek" dedi.

Bu arada Stat personeli de saha zeminin soğuktan etkilenmemesi ve müsabaka saatine kadar saha zeminin tazeliğini koruması için yoğun bir çalışma örneği sergiliyor. - ERZURUM

Taraftar üşümesin diye
Taraftar üşümesin diye
Taraftar üşümesin diye

YORUMLAR
500

Erzurumspor Kulübü, Kazım Karabekir, Erzurum, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftar üşümesin diye - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftar üşümesin diye - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement