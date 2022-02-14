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Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak - Son Dakika

Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak

14.02.2022 20:23

Kiralık gönderildiği Uşak Spor'dan geri çağrılan Kerem Kalafat, Adana Demirspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İlk kez lig maçında forma giyecek futbolcu için taraftar destek mesajları yağdırdı.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'dan sonra tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde. Önder Karaveli'nin Süper Kupa finalinde şans verdiği Emirhan, o günden bu yana A Takım kadrosunda sürekli yer aldı. Taraftarı mest eden Emirhan'dan sonra merak edilen bir diğer isim Kerem Kalafat'a da şans geldi.

Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde

"ROSİER'E RAKİP"

Önder Karaveli, Adana Demirspor maçında ilk 11'e aldığı Kerem hakkında, "Kerem Kalafat'ı geri getirme sebebimiz, Rosier ile rekabet halinde olmasını istememizdi. Rosier sakat olunca Kerem'i kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. İlk şansını iyi kullandı" açıklamasını yaptı.

Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde
Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde
Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde
Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde
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Adana Demirspor, Emirhan İlkhan, Önder Karaveli, Beşiktaş, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak - Son Dakika
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