Tarihi şampiyonluğun ardından sahaya inen bir grup taraftar, Napoli'nin yıldız futbolcusu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı

Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zafer sonrası Napoli taraftarları sevinçten kendinden geçti.

TARAFTAR, ZIELINSKI'NİN ŞORTUNU ÇIKARDI

Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmanın sarhoşluğunu yaşayan Napoli taraftarı, yıldız futbolcu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı.

FORMASINI DA İSTEDİLER

Taraftarlar kovaladıkları Zielinski'nin formasını da çıkarmak istedi. Buna izin vermeyen yıldız futbolcu, taraftarların arasından hızla uzaklaşmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

O anlara ait görüntüler: