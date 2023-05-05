Tarihi şampiyonluğun ardından sahaya inen bir grup taraftar, Napoli'nin yıldız futbolcusu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı - Son Dakika
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Tarihi şampiyonluğun ardından sahaya inen bir grup taraftar, Napoli'nin yıldız futbolcusu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı

05.05.2023 12:40

İtalya Serie A'da Udinese ile 1-1'lik beraberliğin ardından Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi. 33 sene sonra ligde mutlu sona ulaşan Napoli'de, taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşadı. Sahaya dalan futbolseverler, Zielinski'nin şortunu çıkarıp alırlarken, neye uğradığını şaşıran yıldız futbolcu, formasını da çıkarmak isteyen taraftarların yanından hızla uzaklaştı.

Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zafer sonrası Napoli taraftarları sevinçten kendinden geçti.

TARAFTAR, ZIELINSKI'NİN ŞORTUNU ÇIKARDI

Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmanın sarhoşluğunu yaşayan Napoli taraftarı, yıldız futbolcu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı.

FORMASINI DA İSTEDİLER

Taraftarlar kovaladıkları Zielinski'nin formasını da çıkarmak istedi. Buna izin vermeyen yıldız futbolcu, taraftarların arasından hızla uzaklaşmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

O anlara ait görüntüler:

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İtalya Seri A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta Napoli taraftarları kendinden geçti! Yaralılar var İtalya Seri A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta Napoli taraftarları kendinden geçti! Yaralılar var 33 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Napoli taraftarı insanlıktan çıktı! Yaralılar var 33 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Napoli taraftarı insanlıktan çıktı! Yaralılar var

İtalya Serie A, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi şampiyonluğun ardından sahaya inen bir grup taraftar, Napoli'nin yıldız futbolcusu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı - Son Dakika
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