Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler - Son Dakika
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Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler

14.05.2022 19:23

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından beşinci şampiyon olarak tarihe geçen Bursaspor'da keskin düşüş sürüyor. 2018-19 sezonunda Süper Lig'den 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, bu sezon da küme düşerek yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen son takımlar belli oldu. Kocaelispor, Menemenspor ve Balıkesirspor'un ardından Bursaspor da 1. Lig'e veda etti. Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren yeşil-beyazlılar kulüp tarihinde bir ilki yaşadı.

İLK KEZ 3. KADEMEDE MÜCADELE EDECEK

NTV Spor'da yer alan habere göre, 1963'te kurulan Bursaspor gelecek sezon tarihinde ilk kez üçüncü kademede mücadele edecek. Kurulduktan sonra 1963-1967 yılları arasına ikinci kümede mücadele eden Bursaspor'un Süper Lig'deki macerası 1967-68 sezonunda başladı. Birinci kademeye yükseldikten sonra 38 sezon aralıksız burada mücadele veren Bursaspor, 2003-04 sezonunda Gheorghe Hagi yönetiminde 1. Lig'e düşmüştü. Yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez o sezon küme düştü.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN 5. TAKIM

1. Lig'de geçirdiği iki sezonun ardından 2006-07 sezonuyla birlikte Süper Lig'e geri dönen Timsah, 2009-10 sezonunda şampiyon olmuş ve Türkiye'nin şampiyonluk yaşayan beşinci takımı unvanını almıştı. 2018-19 sezonunda Süper Lig'den düşen Bursaspor son üç sezondur 1. Lig'de mücadele ediyordu. Bu sezon 1. Lig'e veda eden Bursaspor tarihinde ilk kez üçüncü kademeye düştü. Bursaspor kurulduğundan bu yana 50 sezon Süper Lig, 8 sezon ise 1. Lig'de mücadele etmişti.

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Son Dakika Spor Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler - Son Dakika


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19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
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SON DAKİKA: Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler - Son Dakika
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