Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı

17.05.2022 11:51
Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Tarsus İdman Yurdu, Amed Sportif Faaliyetler'i penaltı atışları sonucu yenerek yarı finale yükseldi.

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Tarsus İdman Yurdu, Amed Sportif Faaliyetler'i penaltı atışları sonucu yenerek yarı finale yükseldi. Kente sabaha karşı gelen sarı-lacivertli ekip davul zurna ve meşalelerle karşılandı.

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinin ardından da gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Amedspor'da Kutay Yokuşlu'nun kullandığı 7. penaltı atışını Tarsus İdman Yurdu kalecisi Abdulaziz Demircan kurtarınca, Tarsus İdman Yurdu yarı finale yükseldi.

Tarsus'ta taraftarlar sokağa döküldü

Tarsus İdman Yurdu'nun zaferi sonrası kentte taraftarlar sokağa dökülerek, yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Sabaha karşı kente gelen Tarsus İdman Yurdu kafilesini Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve taraftarlar karşıladı.

Başkan Bozdoğan, "Takımımız Tarsus İdman Yurdu, zorlu Diyarbakır deplasmanından turla döndü. Diyarbakır deplasmanından inançlarını zafere dönüştürerek, adını yarı finale yazdıran Tarsus İdman Yurdu'muzu sabahın erken saatlerinde şehrimizin girişinde taraftarlarımızla birlikte meşalelerle karşıladık. Gecemizle gündüzümüzle, canımızla dişimizle yanında olduğumuz Tarsus İdman Yurdu'muzu tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Tarsus İdman Yurdu, Play-Off Yarı Finali'nde Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. İlk maç Bursa Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadında saat 20.00'de oynanacak. - MERSİN

Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı
Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı
Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı
Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı

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Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Play Off, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı - Son Dakika


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