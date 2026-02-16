Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor - Son Dakika
16.02.2026 09:15
Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde eğlenceli anlar yaşadı ve sosyal medyada gündem oldu. Festivalde 3-4 kadınla dans eden ve öpüşen Ancelotti'nin bu anları kameraya yansıdı. Saha kenarındaki ciddi duruşuyla bilinen Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde ortaya çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın festivalde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

SARMAŞ DOLAŞ ANLAR KAMERADA

Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3-4 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Saha kenarındaki ciddi duruşuyla bilinen Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı anlar futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Rio’nun olayı bu zaten, bu yüzden o fisteivale gidilir ve gönlünüz ne isterse o yaşanır. Dünyanın öbür ucunu rahat bırakın en azından:) 16 11 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    vay be bizde gitseydik 7 3 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    selami bacılarına sahip çık 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
