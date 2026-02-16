Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde ortaya çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın festivalde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.
Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3-4 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Saha kenarındaki ciddi duruşuyla bilinen Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı anlar futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor
