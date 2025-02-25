Taşdemir: Takvim Sıkışık, Odak Lig - Son Dakika
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Taşdemir: Takvim Sıkışık, Odak Lig

Taşdemir: Takvim Sıkışık, Odak Lig

Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir, oyunculara yeterli zaman verilmediğini belirterek lige odaklandıklarını vurguladı.

25.02.2025 20:00
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok sıkışık bir takvime denk geldik. Bir de böyle kimin kimle oynadığı belli değil. Kendi adıma doğru bulduğum bir statü değildi bu seneki. Bu statüyle oyunculara, takıma yeteri kadar zaman ve imkan verilmedi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Kocaelispor, Kırklarelispor ile oynadığı mücadelede 3-1'lik skor ile galip geldi. Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir galip geldiklerini ama yetmediğini belirterek "Galip geldik ama yetmedi. Tamamen lige odaklanıp kalan 12 maçımızı en doğru ve en sağlıklı şekilde bitirmek istiyoruz. Kupayı galibiyetle kapattık. Tek odağımız lig, bundan sonra oraya yöneleceğiz" dedi.

Taşdemir, genç oyuncularına profesyonel ligde şans verdiklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig takviminin sıkışık olduğunu ifade eden Taşdemir, "Maç takviminin sıkışıklığı çok önemli. Şöyle düşünün, devre arası yapamadık. Hep aynı şeyi vurgulayacağım ama çok sıkışık bir 1. Lig takvimi var. Geldiğimizden beri hafta içi hafta sonu maç oynuyoruz. Çok sıkışık bir takvime denk geldik. Bir de böyle kimin kimle oynadığı belli değil. Normal bir grup değil. Kendi adıma doğru bulduğum bir statü değildi bu seneki. Bu statüyle oyunculara, takıma yeteri kadar zaman ve imkan verilmedi. Yapanlar neye göre, nasıl bir şekilde yaptı bilmiyorum. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bugün kupayı bitirdik ama sırada çok önemli üç maçımız var. Burayı kapatıp oraya odaklanacağız" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklarelispor, İsmet Taşdemir, Türkiye Kupası, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taşdemir: Takvim Sıkışık, Odak Lig - Son Dakika

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