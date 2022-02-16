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Taşova'ya bir kupa daha - Son Dakika

Taşova'ya bir kupa daha

16.02.2022 13:02
Taşova'ya bir kupa daha

Amasya'da okul sporları kapsamınd adüzenlenen Bocce Turnuvasında Taşova Cumhuriyet Ortaokulu evine bir kupa daha getirdi.

Amasya'da okul sporları kapsamınd adüzenlenen Bocce Turnuvasında Taşova Cumhuriyet Ortaokulu evine bir kupa daha getirdi.

14-15 Şubat 2022 tarihinde Amasya Kapalı Yüzme Havuzu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Taşova Cumhuriyet Ortaokulu her zaman olduğu gibi evine birincilikle dönerken kupayı vitrindeki yerine ekledi. Dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Okul Müdürü Emrah Gündüz, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenleri Fethiye Şenel'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AMASYA

Taşova'ya bir kupa daha
Taşova'ya bir kupa daha
Taşova'ya bir kupa daha

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Cumhuriyet, Amasya, Taşova, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taşova'ya bir kupa daha - Son Dakika Spor


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