Tatamide Osmangazi imzası - Son Dakika
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Tatamide Osmangazi imzası

16.05.2022 11:44
Tatamide Osmangazi imzası

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Üniversiteler Arası Türkiye Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle madalyaya doydu.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Üniversiteler Arası Türkiye Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle madalyaya doydu.

Türkiye Judo Federasyonu ve Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kendi okulları adına tatamide ter döken Osmangazi Belediyespor'un başarılı yıldızları, müsabakaya adeta damga vurdu.

Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuvada erkekler 66 kilogramda boy gösteren Uğurcan Zehir ile Oğuzhan Karaca üçüncülük, kadınlar kategorisinde ise 63 kilogramda Yağmur Naz Aydın ikincilik, 52 kilogramda Kader Divan ve 57 kilogramda Seçil Kümüş de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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Tatamide Osmangazi imzası
Tatamide Osmangazi imzası
Tatamide Osmangazi imzası
Tatamide Osmangazi imzası

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Üniversiteler, Osmangazi, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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