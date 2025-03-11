Tavşanlı'da Karate Diamond Kata Cup Sona Erdi - Son Dakika
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Tavşanlı'da Karate Diamond Kata Cup Sona Erdi

Tavşanlı\'da Karate Diamond Kata Cup Sona Erdi

Tavşanlı'da düzenlenen Karate Diamond Kata Cup'ta 217 sporcu mücadele etti, Tavşanlı genel şampiyon oldu.

11.03.2025 13:42
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Karate Federasyonu faaliyeti kapsamında düzenlenen "Karate Diamond Kata Cup" verilen ödüllerle sona erdi.

Tavşanlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Diamond Organizasyonu'nun üçüncüsünde, 11 farklı ilden 20 kulüpten 217 sporcu, kata branşında kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonu düzenleyen Tavşanlı Karate Kulübü Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, etkinliğin amacının Türkiye şampiyonalarına ve uluslararası maçlara hazırlık olduğunu belirtti. Alımcı, "Amacımız, sporcularımızın daha iyi rakiplerle mücadele etmesini sağlamak ve Tavşanlı'mızın tanıtımını yapmak" dedi.

İstanbul, Antalya, İzmir ve Kütahya gibi karate sporunun önemli merkezlerinden sporcuların katıldığı organizasyonda, Tavşanlı'yı 42 sporcu temsil etti. Yoğun rekabetin yaşandığı müsabakalar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Oganizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Farklı şehirlerden gelen 20 hakem, müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesini sağladı.

Tavşanlı sporcuları düzenlenen organizasyonda; 9 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla genel klasman şampiyonu oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı'da Karate Diamond Kata Cup Sona Erdi - Son Dakika

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