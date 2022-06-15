Taylan Cemal Sakin, Avrupa arenasında ter dökecek - Son Dakika
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Taylan Cemal Sakin, Avrupa arenasında ter dökecek

15.06.2022 11:17
Taylan Cemal Sakin, Avrupa arenasında ter dökecek

Milli karateci Taylan Cemal Sakin, 21 Yaşaltı Avrupa Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.

Milli karateci Taylan Cemal Sakin, 21 Yaşaltı Avrupa Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Taylan Cemal Sakin, Avrupa arenasında ter dökecek. Geçtiğimiz ay yapılan Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde zirvede yer alarak kadroya seçilen Taylan Cemal Sakin, Çekya'da ay yıldızlı formayla mücadele edecek. 17-19 Haziran tarihleri arasında Prag'da yapılacak Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Avrupa Karate Şampiyonası için yola çıkan milli sporcu Taylan Cemal Sakin, Ümit Erkekler 70 Kilogramda tatamiye çıkacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek genç sporcuya başarılar dileyerek, "Darıca Belediyesi olarak Türk sporu ve milli takıma sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Genç kardeşimiz Taylan Cemal'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyor ve her zaman arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. İnanıyorum ki ilk kez yer alacağı şampiyonada madalya alarak bizleri mutlu edecek. Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin elinden tutmaya ve yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Avrupa Karate Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taylan Cemal Sakin, Avrupa arenasında ter dökecek - Son Dakika

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