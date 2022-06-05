Tazelenme Üniversitesi olimpiyatları - Son Dakika
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Tazelenme Üniversitesi olimpiyatları

05.06.2022 16:54
Tazelenme Üniversitesi olimpiyatları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 60 yaş üstü vatandaşların eğitim aldığı Tazelenme Üniversitesi kampüsleri arasında olimpiyatlar düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 60 yaş üstü vatandaşların eğitim aldığı Tazelenme Üniversitesi kampüsleri arasında olimpiyatlar düzenlendi.

Birçok branşta gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı olan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri madalya ile ödüllendirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde 3-5 Haziran tarihleri arasında gülle, atletizm, voleybol, oryantring, bocce, masa tenisi, 4x50 bayrak yarışı olmak üzere çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlendi.

Turnuvalara Tazelenme Üniversitesi Muğla, Milas, Marmaris Kampüsleri, Fethiye Huzurevi ve Ege 3'üncü Yaş Üniversitesi'nden yaklaşık 300 kişi katıldı.

Olimpiyatlarda başarılı olan takım ve sporcular MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Artay Yağcı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından ödüllendirildi. - MUĞLA

Tazelenme Üniversitesi olimpiyatları
Tazelenme Üniversitesi olimpiyatları

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Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atletizm, Muğla, Spor, Son Dakika

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