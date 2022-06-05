Tazelenme Üniversitesi olimpiyatları

Olimpiyatlarda başarılı olan takım ve sporcular MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Artay Yağcı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş , Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından ödüllendirildi. - MUĞLA

Birçok branşta gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı olan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri madalya ile ödüllendirildi.

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atletizm, Muğla, Spor, Son Dakika

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