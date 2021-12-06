TBF'de genel sekreterlik görevine Serhan Antalyalı getirildi

Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) genel sekreterlik görevine Serhan Antalyalı getirildi.

TBF'den yapılan açıklamada, genel sekreter Emin Balcı'nın bugün itibarıyla görevini Serhan Antalyalı'ya devrettiği belirtilerek, "Sayın Balcı bilgi birikimini federasyonumuzda danışman olarak paylaşmaya devam edecektir. Sayın Antalyalı ve Sayın Balcı'ya yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.