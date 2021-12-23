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TBMM'ye satranç merkezi kurulacak - Son Dakika

TBMM'ye satranç merkezi kurulacak

23.12.2021 13:57
TBMM'ye satranç merkezi kurulacak

Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile TBMM yerleşkesinde satranç merkezi kurulacak.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile TBMM yerleşkesinde satranç merkezi kurulacak.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile iş birliği protokolü imzalandıklarını söyledi.

TBMM'de düzenlenen imza töreninde TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu,TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanı Necati Sungur, TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları Muaz Ayhan Işık ile bir araya geldiklerini kaydeden Tulay, imzalanan protokolle 2022 yılında Türkiye'nin en iyi sporcularının katılımıyla TBMM Kupası organizasyonunu başlatacaklarını dile getirdi.

TBMM Kupasını geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Tulay, Çocuk ve Gençlik Buluşmaları adı altında, TBMM yerleşkesinde, ocak-şubat-mart ayları içerisinde 7-20 yaş arasındaki sporcular arasında yarışmalar da düzenleneceği ve final ve ödül töreninin de nisan ayında yapılacağı bilgilerini verdi.

Hedef gençlerde farkındalık oluşturmak

Gülkız Tulay, imzalann protokolle gençlerde TBMM tarihine ve işleyişine yönelik farkındalık oluşturmaya istediklerini söyledi.

Milletvekilleri ve TBMM personelinin satranç eğitimi alabileceği ve turnuva yapabileceği satranç eğitim alanı oluşturulacağını, açık alanda da bahçe satranç takımı kurulacağını ifade eden Tulay, "TBMM çatısı altında satranç faaliyetlerinin yürütülmesi hayallerimden biriydi." dedi.

TBMM çatısı altında bulunmanın gurur verici olduğunu dile getiren Tulay, "Bu protokolle Meclis'te kalıcı bir eğitim salonu açmayı, gerek milletvekillerimize gerekse TBMM çalışanlarımıza eğitimler vermeyi daha sonra turnuvalarla eğitimleri taçlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

TBMM Kupası organizasyonunun kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Gülkız Tulay, "Hayallerimden birisi de satranç sporunun TBMM çatısı altında öğrenilmesi, sayın vekillerimizin bu konuya ilgi duyması ve TBMM Kupası'yla da taçlanmasıydı. Hayalimin gerçekleşiyor olmasından büyük heyecan duyuyorum. Başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

TBMM'ye satranç merkezi kurulacak
TBMM'ye satranç merkezi kurulacak
TBMM'ye satranç merkezi kurulacak
TBMM'ye satranç merkezi kurulacak

Türkiye Satranç Federasyonu, Halkla İlişkiler, Türkiye, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TBMM'ye satranç merkezi kurulacak - Son Dakika Spor


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