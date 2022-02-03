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Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı

03.02.2022 22:31
Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın kalecisi Juan Musso, kız arkadaşına kendisine yaptığı sürpriz için teşekkür etmek isterken yanlışlıkla çıplak fotoğrafını yayınladı. Aynaya yansıya çırılçıplak halini fark etmeden fotoğrafı paylaşan Arjantinli kaleci, kısa süre içinde paylaşımını silerek "İşte doğru fotoğraf" notunu yazdığı yeni bir paylaşım yaptı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Arjantin'in aday kadrosunda yer alan Atalanta'nın kalecisi Juan Mosso, sosyal medyada skandal bir hataya imza attı.

AYNADA GÖZÜKTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİ

Milli maçların sona ermesinin ardından İtalya'ya dönen Atalanta'nın kalecisi Juan Musso, kız arkadaşının kendisi için yaptığı sürprizle karşılaştı. Balonlarla süslenen salonun fotoğrafını çeken Arjantinli eldiven, çıplak haldeki kendisinin aynada gözüktüğünü fark etmedi.

Yıldız futbolcudan skandal hata! Fark etmediği bir detay yüzünden tüm takipçilerine çırılçıplak yakalandı

"İŞTE DOĞRU FOTOĞRAF"

Kısa süre içerisinde yaptığı hatayı fark eden Musso, fotoğrafı apar topar sildi. "İşte doğru fotoğraf" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan Arjantinli eldiven, bu sefer üzeri giyinik halde objektiflere yansıdı.

Yıldız futbolcudan skandal hata! Fark etmediği bir detay yüzünden tüm takipçilerine çırılçıplak yakalandı
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2022 Dünya Kupası, Arjantin, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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