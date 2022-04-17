Tecrübeli hoca gözyaşlarını tutamadı! Fenerbahçe soyunma odasında "Şampiyonluk şansımız sürüyor" deyip ağladı - Son Dakika
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Tecrübeli hoca gözyaşlarını tutamadı! Fenerbahçe soyunma odasında "Şampiyonluk şansımız sürüyor" deyip ağladı

17.04.2022 20:17

Göztepe'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların kendisine sevgi gösterisinde bulunmasından oldukça etkilendi. Maç bitiminde soyunma odasında gözyaşlarına engel olamayan tecrübeli hoca, "Taraftarımızın bana gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok mutluyum. Kalan maçlarımızı kazanacağız, sahada sabredeceğiz ve sonucu bekleyeceğiz. Evet rakip ile aramızda puan farkı var ve hala şampiyonluk şansımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan maçta tribünlerden büyük destek gerek teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonunda soyunma odasında duygusal anlar yaşadı.

"GERİDEN GELEN HER ZAMAN AVANTAJLIDIR"

Ajansspor'un haberine göre, İsmail Kartal soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Taraftarımızın bana gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız varsa biz varız. Onların desteği ile bugün buralara geldik. Biz işimizi yapmaya ve tek tek maçlara konsantre olmaya devam edeceğiz. Kalan maçlarımızı kazanacağız, sahada sabredeceğiz ve sonucu bekleyeceğiz. Evet rakip ile aramızda puan farkı var ve hala şampiyonluk şansımız sürüyor. Biz ne kadar çok istekli olduğumuzu onlara gösterirsek rakibin psikolojisi bozulmaya başlar. Kalan haftalar onlar için daha zor geçmeye başlar. Geriden gelen her zaman avantajlıdır ve biz bu avantajımızı son ana kadar sürdürmeliyiz." dedi.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Kadıköy, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli hoca gözyaşlarını tutamadı! Fenerbahçe soyunma odasında 'Şampiyonluk şansımız sürüyor' deyip ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tecrübeli hoca gözyaşlarını tutamadı! Fenerbahçe soyunma odasında "Şampiyonluk şansımız sürüyor" deyip ağladı - Son Dakika
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