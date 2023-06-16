Kariyerinin sonuna gelen Ricardo Quaresma'nın, büyük başarılar yakaladığı Beşiktaş forması ile 1 sezon daha oynama hayali suya düştü.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yolladı ve kariyerini sona erdirmeden önce bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.
Bu teklifi değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Portekizli futbolcuya olumlu dönüş sağlamadı. Siyah-beyazlı formayla 227 maça çıkan Quaresma, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 77 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Kulüpten izin çıkmadı! Beşiktaş'ın kararı Quaresma'yı hüzne boğdu - Son Dakika