Kulüpten izin çıkmadı! Beşiktaş'ın kararı Quaresma'yı hüzne boğdu

Kariyerinin sonuna gelen Ricardo Quaresma'nın, büyük başarılar yakaladığı Beşiktaş forması ile 1 sezon daha oynama hayali suya düştü.

BEŞİKTAŞ FORMASINI YENİDEN GİYMEK İSTEDİ

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yolladı ve kariyerini sona erdirmeden önce bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Bu teklifi değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Portekizli futbolcuya olumlu dönüş sağlamadı. Siyah-beyazlı formayla 227 maça çıkan Quaresma, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 77 asistlik performans gösterdi.