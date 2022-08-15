"Tek Yürek Ankaragücü" filminin oyuncu seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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"Tek Yürek Ankaragücü" filminin oyuncu seçmeleri yapıldı

15.08.2022 13:06

"Tek Yürek Ankaragücü" filminin oyuncu seçmeleri, yoğun ilgi gördü.

"Tek Yürek Ankaragücü" filminin oyuncu seçmeleri, yoğun ilgi gördü.

İlk kez bir futbol kulübünün ve taraftarının doğrudan merkezde yer aldığı sinema filmi "Tek Yürek Ankaragücü"nün çekimleri için geri sayım başladı.

Senaryosu Eyüp Coşkun tarafından yazılan, yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı yaklaşık 110 dakika sürecek filmde, çok sayıda yardımcı oyuncu ve figüran yer alacak.

Başrolünü Esat Deniz Abdaloğlu'nun üstlendiği filmin oyuncu seçmelerine 300'den fazla başvuru oldu. Seçmeler geç saatlere kadar devam etti.

Eylül ayında çekimlerin başlayacağını belirten yönetmen Serdar Çetinkaya, desteklerinden dolayı MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya teşekkür etti. Çetinkaya, Koca'nın da filmde birkaç sahnede yer alacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Serdar Çetinkaya, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Tek Yürek Ankaragücü' filminin oyuncu seçmeleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Tek Yürek Ankaragücü" filminin oyuncu seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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