Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya Bronz Madalya Kazandı

Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporcu Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Varşova'da gerçekleşen organizasyonda mücadele eden Akkaya, çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finalde kaybederek üçüncü sırayı elde etti.

04.07.2024 16:35
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Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporcu Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Varşova'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon başladı.

Epe A kategorisinde mücadele eden Hakan Akkaya, tablo-32'de Arjantinli Carlos Freitas'ı 15-4, tablo-16'da Iraklı Hayder Al-Ogaili'yi 15-13, çeyrek finalde de Ukraynalı Artem Manko'yu 10-9 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Iraklı Zainulab Al-Madhkhoori ile yaptığı yarı final mücadelesini 15-11'lik skorla kaybeden milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Elke Lale van Achterberg ve Şenay Güner'in de mücadele edeceği organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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