Tekirdağ'da binlerce vatandaş sahile kurulan dev ekrandan milli maçı izledi - Son Dakika
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Spor

Tekirdağ'da binlerce vatandaş sahile kurulan dev ekrandan milli maçı izledi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde binlerce vatandaş, Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'te Çeyrek Finale yükselmek için Avusturya karşısında verdiği mücadeleyi sahile kurulan dev ekranlardan izledi. Maç boyunca büyük bir coşku ve heyecan yaşayan Tekirdağlılar, Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesiyle sevinçten çılgına döndü.

04.07.2024 00:13
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Tekirdağ'da milli maç coşkusu: Binlerce vatandaş sahile kurulan dev ekrandan maçı izledi

TEKİRDAĞ - Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'te Çeyrek Finale yükselmek için Avusturya karşısında Leipzig Stadyumunda verdiği mücadeleyi sahile kurulan dev ekranlardan izleyen binlerce Tekirdağlı futbol coşkusunu birlikte yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanına saatler öncesinden gelerek maçın izleneceği dev ekranların önünde yerini alan vatandaşlar, sahil dolgu alanını doldurarak maçın başlayacağı saate kadar Türk Milli Takımını destekleyen sloganlar ile maçın başlamasını bekledi.

İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar, maçın başlamasının hemen ardından 58'inci saniyesinde gelen Merih Demiral'ın golü ile büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Omuz omuza izledikleri maçın ilk dakikasında gelen gol ile büyük sevinç yaşayan Tekirdağlılar, ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak, yaktıkları meşaleler ile yeri göğü inletti.

İlk yarı düdüğünün çalınmasının arından marşlarla birlikte ikinci yarının başlamasını bekleyen vatandaşlar, ikinci yarı boyunca da büyük bir dikkatle maçı izledi. A Milli Takım'ın yakaladığı önemli pozisyonlarda heyecandan yerine duramayan vatandaşlar, yine Merih Demiral'ın attığı ikinci gol de büyük bir sevinç yaşadı. Maç boyunca heyecan bir an olsun azalmazken, Avusturya'nın attığı golün ardından skorun 2-1'e gelmesi vatandaşlarda tepkiye neden oldu.

Maçın bitiş düdüğünün çalınması ile Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesiyle sevinçten çılgına dönen vatandaşlar sahil dolgu alanını bayram yerine çevirdi. Meşaleler yakıp, Türk Bayraklarını sallayan vatandaşlar marşlar söyleyerek sahil dolgu alanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da binlerce vatandaş sahile kurulan dev ekrandan milli maçı izledi - Son Dakika

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