Tekirdağ Dostspor Veteran Şampiyonu

Spor

Edirne 1923 Veteran Takımı ile finalde karşılaşan Tekirdağ Dostspor Veteran şampiyon oldu.

Trakya Veteran Ligi Tertip Komitesi tarafından düzenlenen şampiyonaya bölgedeki 21 takım katıldı. Karşılaşmalar sonuncu, Edirne 1923 Veteran Takımı ile Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı finale kaldı. Ergene Ulaş Stadyumunda oynanan müsabakada Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı, Edirne 1923 Veteran Takımı'nı 5-3 yenerek şampiyon oldu.

Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı'nın Kurucusu ve aynı zamanda Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, yaptığı açıklamada, çok güzel mücadelelerin ardından şampiyonluğa ulaştıklarını ve mücadele eden takımları tebrik ederek, "Bir sezonluk emek ve alın teri ile arzu ettiğimiz şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardık. Her sene çok güzel mücadelelerin yaşandı ligimizde bu sene tecrübemizle şampiyon olmayı başardık. Bu şampiyonluk başta bize inanan ve her şeyin en güzeline layık olan Tekirdağ halkımıza armağan olsun" dedi.

Maç öncesi Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı ve Edirne 1923 Veteran Takımı oyuncuları 2021 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Dostspor takımı kalecisi Serdar Cengiz'in ailesine forma hediye etti. - TEKİRDAĞ