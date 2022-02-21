Üye Girişi
Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası - Son Dakika

Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

21.02.2022 21:12
Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha kazandı.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen organizasyonda büyükler kategorisinde ikinci gün müsabakaları gerçekleştirildi.

Olimpiyatlara 20 kota puanı veren organizasyonda büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapılırken, milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya aldı.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel altın madalya kazanırken, Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de 57 kiloda bronz madalya elde etti.

Merve Dinçel, bu sonuçla mayıs ayında İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası için Türkiye'ye ekstra kota kazandırdı.

Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası
Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

YORUMLAR
500
Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu Avrupa Şampiyonası'na 2 kota! Avrupa Şampiyonası'na 2 kota!

Başkanlık Kupası, Türkiye, Milli, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement