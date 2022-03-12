Tekvando hakemleri eğitimden geçti - Son Dakika
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Tekvando hakemleri eğitimden geçti

12.03.2022 11:52
Tekvando hakemleri eğitimden geçti

Tekvando Malatya il temsilciliği tarafından yapılan eğitimde, hakemliğe yeni başlayan hakemlere maç yönetmenliği ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Tekvando Malatya il temsilciliği tarafından yapılan eğitimde, hakemliğe yeni başlayan hakemlere maç yönetmenliği ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Camiaya yeni katılan hakemlerin eğitimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tekvando Malatya il temsilcisi Nurettin Uçar, "Bu çalışmamızın amacı bundan sonra yapılacak olan müsabakalarda yönetim anlamında kusursuz bir şekilde maç yönetmeyi sağlamaktır. Malatya Tekvandosuna ve Türk Tekvandosuna yeni hakemler kazandırmaktır. Çünkü Malatya'mız Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun pilot ilidir. Buna istinaden çevre illerimizde yapılan maçlarda da görev alacak arkadaşlarımızın en güzel ve adaletli bir şekilde maçları yönetmeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Malatya il hakem kurul başkanı Hasan Çalo ise "Camiamıza yeni katılan hakemlerimizin tecrübe kazanmaları, maçlarda yapılabilecek hataların daha az seviyeye indirmek için bu eğitimi yapıyoruz. Bununla birlikte bundan sonrada sürekli bu şekilde eğitimlerimizi yaparak hem kendimizi daha iyi yetiştirmiş olacağız, hem de camiamıza katılan hakem arkadaşlarımızın performansını üst seviyelere çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Tekvando hakemleri eğitimden geçti

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Malatya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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