Temmuz'da Bisiklet Yarışları ve Kamplar - Son Dakika
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Temmuz'da Bisiklet Yarışları ve Kamplar

Temmuz\'da Bisiklet Yarışları ve Kamplar
26.06.2025 11:47
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, temmuzda 16 yarış ve 4 kamp düzenleyecek; sporcular uluslararası arenada yarışacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde temmuz ayı boyunca yol, dağ bisikleti, BMX ve pist bisikleti olmak üzere 4 farklı disiplinde 16 yarış ve 4 kamp etkinliği düzenlenecek. Miili sporcular, 2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları ve Avrupa şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Temmuz 2025 faaliyet takvimi ulusal ve uluslararası arenalarda toplam 20 organizasyon ile Türk bisikletini geliştirmeye devam ediyor. Temmuz ayı boyunca yol, dağ bisikleti, BMX ve pist bisikleti olmak üzere 4 farklı disiplinde 16 yarış ve 4 kamp etkinliği düzenlenecek. Katılımcılar; U11-U19 yaş gruplarının yanı sıra elit erkekler, gençler ve amatör sporcular olacak. Ulusal yarışların yanı sıra Belçika, Slovenya, Portekiz ve Kuzey Makedonya'da da Türk sporcular pedal çevirecek. Bisiklet Milli Yıldız Takımı Slovenya'da mücadele ederken, Kuzey Makedonya'da genç milliler 2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Mustafa Ayyorkun anısına düzenlenecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası İran'da 3 Haziran'da hayatını kaybeden genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun anısına düzenlenecek. Mustafa ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde U17 Erkek, U15 Erkek, U13 Erkek, U11 Erkek, U17 Kadın, U15 Kadın, U13 Kadın, U11 Kadın ile Para Bisiklet, Tandem ve Deaf-İşitme Engelliler Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde Zamana Karşı Yarışı ve Yol Yarışı olarak Konya'da yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Temmuz ayında yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli yarışlarda ay-yıldızlı formayı göreceğiz. Sporcularımız EYOF ve Avrupa şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda mücadele edecek. Yurt içinde ise şampiyonalarla bisikletin coşkusunu şehir şehir taşıyoruz. Tüm halkımızı yarışları izlemeye ve bisiklet kültürünü desteklemeye davet ediyoruz. Temmuz ayı, yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda kentlerin bisikletle buluştuğu bir kültürel etkinlik ayı olarak da öne çıkıyor. Özellikle ilk kez düzenlenecek Gran Fondo Trabzon gibi organizasyonlar, amatör sporcuların spora katılımını teşvik ederken, uluslararası UCI sınıfındaki yarışlar da Türkiye'nin tanıtımına ve bisiklet turizmine önemli katkılar sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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