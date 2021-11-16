Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Novak Djokovic, Casper Ruud'u, Andrey Rublev de Stefanos Tsitsipas'ı yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Novak Djokovic, Casper Ruud'u, Andrey Rublev de Stefanos Tsitsipas'ı yendi. İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 2. günü tamamlandı. Yeşil Grup karşılaşmasında, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Casper Ruud korta çıktı. Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Rublev, Tsitsipas'ı 2 sette geçti Grubun diğer mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı. Rus tenisçi Rublev, 2019 şampiyonu Yunan rakibi karşısında 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Daniil Medvedev-Alexander Zverev ve Matteo Berrettini-Hubert Hurkacz karşılaşmaları oynanacak.

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