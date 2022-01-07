Üye Girişi
Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek - Son Dakika

Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek

07.01.2022 14:21
Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'e tenis dünyasından destek geldi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'e tenis dünyasından destek geldi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan tenisçilerden Avustralyalı Nick Kyrgios, "Gerekli adımların atılması gerektiğine inanıyorum. Diğer insanlar ve annemin sağlığı için aşımı yaptırdım fakat Novak'ın durumunun ele alınış biçimi kötü, gerçekten kötü. Bu durumu yaşayan, tenisin en büyük şampiyonlarından biri ve o bir insan, daha iyisi yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Djokovic'in yaşadıklarının doğru olmadığını belirten ABD'li raket John Isner ise "Maruz kaldığı muamelenin kabul edilebilir bir yanı yok. Kurallara uydu, Avustralya'ya girmesine izin verildi ve şimdi iradesi dışında alıkonuluyor. Bu bir utanç." yorumunu yaptı.

Hırvat sporcu Marin Cilic de yaşananların tenis için iyi bir tablo teşkil etmediğini vurgulayarak durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliğinin (PTPA) açıklamasında ise Djokovic'in durumunun yakından takip edildiği aktarılarak aşı yaptıran tenisçilerin yanı sıra tıbbi muafiyet alan aşısız sporcuların da turnuvalarda yer alma özgürlüğüne sahip olması gerektiği savunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

YORUMLAR
500

Nick Kyrgios, Avustralya, Tenis, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek - Son Dakika Spor


Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:00
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:27:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement