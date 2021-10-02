TFF 1. Lig: Kocaelispor: 2 İstanbulspor: 1

TFF 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk eden Kocaelispor ilk yarısı 1-1 biten maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı

Maçtan Dakikalar

8. dakikada İstanbul ekibi taç atışı kullandı. Pas hatasını değerlendiren Benhur topu ceza yayı üzerinden uzun gönderdi. Orta sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Dino iki rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Dino sol ayağının içi ile yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada İstanbulspor tek toplarla Kocaelispor ceza sahasına girdi. Sol çaprazda topla buluşan İbrahim'in şutunda Korcan topu ayaklarıyla çıkardı ancak seken top İbrahim'e çarptı ve meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-1

22. dakikada Kocaelispor atağında İlyas Kubilay Yavuz'un yaklaşık 30 metreden çektiği şut kaleci Alperen'de kaldı.

23. dakikada sol kanattan Atila'nın ortasında topla buluşan Dino kafayı vuruşuyla kaleyi yoklamak istedi ancak Dino'nun vuruşu istediği gibi olmadı.

24. dakikada Pereira'nın 25 metreden çektiği sert şutta Alperen soluna uzanarak topu çıkardı.

52. dakikada Kocaelispor'da Pereira sağdan topu çevirdi. Penaltı noktasına doğru gelen topu Benhur kaleye göndermek istedi fakat İstanbul savunması son anda araya girerek gole izin vermedi.

53. dakikada Benhur, Dino ile duvar pası yaptı ve bir anda kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Benhur mutlak pozisyonda topu soldan dışarıya gönderdi.

54. dakikada Kocaelispor atağında sağdan Cisse'nin yaptığı ortada Etoga'nın hatasını iyi değerlendiren Dino ustaca bir dokunuşla bir kez daha takımı adına golü kaydeden isim oldu. 2-1

70. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada oyuna Dino'nun yerine dahil olan Mevlüt'ün kafa vuruşunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

77. dakikada Kocaelispor mutlak bir gol daha kaçırdı. Sağdan Cisse'nin pasında Omolo topu önünde buldu. Omolo topu üstten auta gönderdi.

78. dakikada İstanbul ekibi beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Cisse, rakibinden önce topa dokundu ve golü önledi. Cisse'nin başından seken top rakibine çarptı ve dışarıya çıktı.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Sezgin Çınar xx, Emrah Ünal xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Abdoulaye Cisse xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xxx, İlyas Kubilay Yavuz x (Johanna Ochieng Omolo dk. 46 xx), Georges Constant Mandjeck xx, Yılmaz Özeren xx (dk.46 Mehmet Taş xx), Michael Pereira xx (Terrence Tisdell dk. 79 x), Benhur Keser xx (Mevlüt Çelik dk. 90 ?), Dino Ndlovu xx (Mevlüt Erdinç dk. 60 xx)

Direktör: Mustafa Reşit Akçay

İstanbulspor: Muhammed Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Patrick Atchom xx, Emrecan xx, Ali xx, Erdem Seçgin xx (Muammer dk. 62 x), Melih Kabasakal xx, Ferhat Yazgan xx (Mertcan Öztürk dk. 77 x), Kağan Miray Bağış x (Eduart Rroca dk. 62 x), Valon Ethemi xxx (Berkay Görmez dk. 90 ?), İbrahim Yılmaz xx

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Dino Ndlovu (dk. 9 ve 54) (Kocaelispor), Valon Ethemi (dk. 13) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Abdoulaye Cisse, Yılmaz Özeren, Atila Turan, Korcan Çelikay (Kocaelispor), Ali Yaşar, Erdem Seçgin, Eduart Rroca (İstanbulspor) - KOCAELİ