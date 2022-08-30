Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti

30.08.2022 16:10
Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un Başkanı Sabit Danış, görevinden istifa etti.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un Başkanı Sabit Danış, görevinden istifa etti.

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın istfia ettiğini duyurdu. Yönetim kurulu olarak kararı saygıyla karşıladıklarını ifade eden Öztürk açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulüp Başkanımız Sabit Danış, Pazartesi günü itibari ile özel işleri nedeni ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim Kurulu olarak kararını saygı ile karşılıyoruz. Bu zamana kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin de belirttiği gibi bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman destek olacağına inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak biz yolumuza devam ediyoruz. İlk hafta Fethiyespor'u mağlup ederek sezona güzel bir başlangıç yaptık. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Hafta sonunda oynayacağımız 1461 Trabzon maçı sonrası yönetim kurulu olarak bir kez daha toplanıp durum değerlendirmesi yapacağız. Önümüzdeki süreç ile ilgili kararımızı açıklayacağız. Yönetim kurulunda Başkan yardımcısı olarak görev yapan bir isim Başkan olarak görev alabilir. Diğer bir alternatif ise kongre kararı alıp kısa süre içinde yeni yönetim belirleyebiliriz. Belirdiğimiz gibi hafta sonunda 1461 Trabzon ile çok zorlu bir maç oynayacağız. Biz tamamen bu maça odaklandık. Trabzon deplasmanı sonrası izleyeceğimiz süreç hakkında detaylı açıklama yapacağız. Şunu belirtmek isteriz ki, Zonguldak Kömürspor köklü bir camiadır. Asla sahipsiz kalmaz." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
15:33 TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı
15:33 Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza
15:21 Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
15:17 İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı
15:10 Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Batılı güçlere meydan okudu: Ambargo sopası sallayanlar, biz yoldan dönmedikçe kazanamayacak
14:46 Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 16:11:41. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement