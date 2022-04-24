TFF 2. Lig Kırmızı Grup - Son Dakika
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup

24.04.2022 16:58
TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 36. haftasında evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK'ye 1-0 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 36. haftasında evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK'ye 1-0 yenildi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Erhan Kestanlıoğlu xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Vanspor FK: Onur Tekin, Barış Gök xx, Uğur Adem Gezer x, İsmet Kavuştu x, Oktay Gürdal x, Barış Sağır xx (Kubilay Akyüz xx dk. 76), Ogün Özçiçek x (Fatih Somuncu xx dk. 82), Furkan Polat xx (Uğur Can x dk. 46 x), Mehmet Özdıraz x, Emrah Tacir x, Hamza Küçükköylü xx (İsa Nalbant x dk. 46)

Teknik direktör: Erhan Altın

1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Erkul Küçük xx, Onur Akdeniz xx, Berkay Sefa Kara xx (Muammer Denizhan Taşkan x dk. 66), Hakan Yavuz xx, Halil İbrahim Tuna xx (Rahmi Anıl Başaran ' dk. 90), Tunahan Ergül xx, Hakan Yeşil xx, Yasin Palaz xx, Yasin Abdioğlu xxx, İrfan Akgün x (Kerem Barış ' dk. 90+1)

Teknik direktör: Mehmet Ak

Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 45+1) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: İsmet Kavşçu, (Vanspor FK), Berkay Sefa Kara, İrfan Akgün, (1461 Trabzon FK) - VAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup

YORUMLAR
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Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 2 hafta kala... Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 2 hafta kala...

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, 1461 Trabzon, Onur Tekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup - Son Dakika


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