TFF 3. Lig 24. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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Spor

TFF 3. Lig 24. Hafta Maç Sonuçları

TFF 3. Lig 24. Hafta Maç Sonuçları

TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.

16.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta, oynanan 6 maçla başladı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Küçükçekmece Sinopspor-Kepezspor: 1-2

52 Orduspor- Edirnespor: 2-1

2. Grup:

Hacettepe 1945 SK- Turgutluspor: 1-0

Kemerkent Bulvarspor- TPAO Batman Petrolspor: 2-0

3. Grup:

Bornova 1877- Darıca Gençlerbirliği: 1-0

4. Grup:

İdaş Çatalcaspor-Orduspor 1967: 2-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig 24. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika

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