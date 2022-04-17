TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

17.04.2022 17:30
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig 2. Grup 35. Hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup 35. Hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Göker Erel xx, Tahir Yalçın xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xxx (Eren dk. 69 x), Ekrem Sütçü xx, Ahmet Can Arık xx, Kaan Güdü xx (Seyid Ahmet dk. 85), Fatih Kızılay xx, Kadir Taşoğlu xx (Muhammed Furkan dk. 85)

Darıca Gençlerbirliği: Mustafa Gürbüz xx, Ahmet Özer xx (Faik Kartal dk. 77), Erdem Dikbasan xx (Furkan dk. 77), Metin Güler xx, İbrahim Çağrı Oğuz x (Sercan dk. 68), Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Baran Basut xx (Bozan dk. 77), Tolga Tekin xx, Volkan Kesim xx, Hüseyin Seyliğli xx, Mehmet Burak Tarlabölen xx (Fatih dk. 60 xxx)

Goller: Ekrem (Dk. 12), İlhan (dk. 66) (HD Elazığ Karakoçan FK), Fatih (dk. 80 ve 90) (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Fatih Kıran, Cuma Ali (HD Elazığ Karakoçan FK), Tayfun Sabri, Fatih (Darıca Gençlerbirliği) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

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Elazığ Karakoçan FK, Darıca Gençlerbirliği karşısında Elazığ Karakoçan FK, Darıca Gençlerbirliği karşısında

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika
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