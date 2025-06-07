TFF Başkanı\'ndan İspanya ve Gürcistan Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Amerika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bizim yapacağımız iki iş var; önce Gürcistan'ı, sonra da Konya'da İspanya'yı yenmek" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yarın ABD ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu önce gazetecilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve ardından tüm Türk milletinin ve İslam dünyasının bayramını kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Önce sizin bayramınızı kutluyorum tabii. Kilometrelerce uzaktan Milli Takımı takip ediyorsunuz. Emeklere teşekkür ediyoruz. Önce Türk milletinin sonra da Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zalimin zulmünün altında olan Müslüman kardeşlerimize söylenecek çok söz var da, ürkütülüyor insanlar. İnşallah Müslüman alemi aklını başına toplar da bu zulme karşı direnç gösterir. Yoksa çocukların her gün ölüşünü seyretmekten vicdan azabı çekiyoruz. Artık dünyada Müslüman olmayan insanlar bile bu konuda açıklama yapmaya başladı ama onların açıklama yaptığı yerde Müslüman ülkelerin bu kadar sessiz kalması çok garibime gidiyor. İnşallah onların da bu bayram vesilesiyle akılları başlarına gelir, Gazze'deki kardeşlerimize sahip çıkarız" diye konuştu.

"2026'ya hazırlık yapıyoruz, jenerasyonumuz tarihin en iyisi"

2026 Dünya Kupası'nın Amerika'da düzenlenecek olmasına değinen Hacıosmanoğlu, hazırlık maçlarının bu çerçevede önem taşıdığını belirterek, "Bir yıl önceden buradan, biraz da esprili söyleyeyim, provamızı yapmaya başladık. Milli takımsız hiçbir şey anlam ifade etmez. Hocamızın da bu iki hazırlık maçını buraya seçmesinin anlamı o. 2026'ya hazırlık, hazır olalım diye, atmosferi koklayalım diye. Hep inanıyorum. Hollanda maçından sonra kızdığımda 9 yaşındaki kızım bana 'Baba ne kızıyorsun? Önümüzde bir de Dünya Şampiyonası var, onu kazanalım, başkanı olalım, Dünya şampiyonu olalım' dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. Direkt katılacağımıza inanıyorum Dünya Şampiyonası'na" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın mevcut kadrosunu da öven Hacıosmanoğlu, "Bana göre tarihimizin en iyi jenerasyonu burada. Genç arkadaşlar. Eskiden biz milli maçları seyrederken 'karşı takımda hep lejyonerler oynuyor' derlerdi. Şimdi bizim takım için diyorlar. Yabancılar geliyor, imza almaya çalışıyor oyuncularımızdan. İnşallah hocamızdan bulmuş oldukları aile ortamında Dünya Kupası'na gideriz" açıklamasında bulundu.

"Dengeli bir gruptayız, İspanya'yı da yenebiliriz"

Avrupa Şampiyonası grup sürecine dair de konuşan Hacıosmanoğlu, Gürcistan ve İspanya ile oynanacak maçlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Dengeli bir grup. Gürcistan'ın, Bulgaristan'ın olması, dörtlü grup olması. Bizim yapacağımız iki iş var. Önce Gürcistan'ı, sonra da Konya'da İspanya'yı yenmek. İnşallah Allah nasip eder, Türk milletine bir şey yapabiliriz."

Son olarak basın mensuplarına yönelik destek çağrısında bulunan TFF Başkanı, Milli Takım'ın başarısında herkesin katkısının önemli olduğunu vurgulayarak, "Genç kadronun güzel işler yapacağına inanıyorum. Sizlerin de desteği her zaman önemli. Çünkü bu çok ayaklı bir şey; sadece oyuncudan değil, yönetimden, taraftardan, basından kaynaklanıyor. Değerli medya mensuplarımız da takımı ne kadar motive ederse, o kadar başarıya gideriz. Bir tane milli takımımız var. Cenab-ı Allah, 2026'da Amerika'ya gelmeyi nasip etsin inşallah" dedi. - CONNECTICUT