TFF'den Dursun Özbek'e çifte ceza - Son Dakika
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Spor

TFF'den Dursun Özbek'e çifte ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve toplam 360 bin TL para cezası verdiğini duyurdu.

13.12.2024 11:50
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı. Açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açıklamaları nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildiği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'E ÇİFTE CEZA

Dursun Özbek'e katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 150 bin TL, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları nedeniyle ise 210 bin TL para cezası ve 30 gün hak mahrumiyeti verildiği ifade edildi.

TFF\'den Dursun Özbek\'e çifte ceza

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Farmakoloji Derneği, Dursun Özbek, Galatasaray, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Dursun Özbek'e çifte ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mesut null:
    TFF başkanına kim ceza verecek ? 68 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ananızı öpsün Galatasaray 52 11 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    Eğer başkan seçilirsem ilk yapacağım icraat kulüp başkanlarını pfdk'ya sevki kaldıracağım diyen kişiydi hacıosmanoğlu, ne oldu sen demi brütüs, 52 9 Yanıtla
  • Osman Turan:
    Şimdi daha da ağlarlar bizi sevmiyor bizi istemiyor şampiyon etmeyecekler sezon sonunda önemli belgeler var diye ortama giriş yaparlar çünkü bunların istediği adalet değil ayrıcalık … Utanmazlar !!! 12 46 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    6saray da kendini bişey zannediyor 14 30 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    hala istifa etmedi lanet olsun fb ile birlikte edecek galiba neyse bekleriz 21 13 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bu kolpaçinonun futbolla ilgisi yok zaten bişey kaybetmez 6 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    konuşurken saygı adap ve üsluba dikkat etmek lazım 75 yaşına gelmişin yakışmıyor başganim keskin sirke küpüne zarar sakın ol sinirlerine hakim ol her şey boş sanki dünyaya fet ediyorsunuz 8 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    ama haksızlık bu 5 6 Yanıtla
  • Metin Çeki:
    Bunu asacaksın 3 0 Yanıtla
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