Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu Maestro'nun kardeşinin vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu Antonio Simao Muanza'nın (Maestro) kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Son Dakika › Spor › TFF'den Maestro'ya Başsağlığı - Son Dakika
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