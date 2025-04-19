TFF Hakem Kampı Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen ve Hakem İşleri Koordinatörlüğü tarafından organize edilen nisan ayı hakem kampı gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 15-17 Nisan'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampa, üst klasman hakemleri ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu katıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyelerinin yönetiminde gerçekleştirilen seminerin üçüncü gününde TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş hakemlerle görüş alışverişinde bulundu.

Eğitimde, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Hakem Eğitim Danışmanı Alan Snoddy, VAR Danışmanı Joao Capela, Ulusal Eğitimciler ve TFF Hakem Atletik Performans Departmanı tam kadro yer aldı.

Programın ilk günü Vitor Melo Pereira tarafından gerçekleştirilen eğitim seanslarından sonra yapılan antrenman ile tamamlandı.

İkinci gün vücut yağ ölçümleri yapılan hakemlerin teknik ve fiziksel gelişimlerine odaklanan eğitimler verildi. MHK, Alan Snoddy ve Joao Capela tarafından Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve UEFA güncel kliplerinden oluşan video analizleri, grup çalışmaları ve geri bildirimleri gerçekleştirildi. Teorik eğitimler sonrasında 48 hakemin katıldığı 8 takımdan oluşan rekreatif mini futbol turnuvası organize edildi.

Eğitimin üçüncü gününde ise Joao Cepela tarafından Süper Lig, 1. Lig görüntülerinden oluşan VAR değerlendirme seansları yapıldı.

Sezon içindeki VAR değerlendirme kursları ile seçilip AVAR olarak görev alan hakemlerin VAR görevi için gelişimlerinin değerlendirilmesi, Joao Capela tarafından MHK VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Dört VAR adayı için 2 istasyonda yapılan simülasyon çalışmalarında, aday hakemlerin yanında, Joao Capela kontrolünde VAR kadrosundan hakemler de yer aldı.