Türk futbolunu sarsacak şike iddiası! İki futbolcu hakkında adli süreç başlatıldı - Son Dakika
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Türk futbolunu sarsacak şike iddiası! İki futbolcu hakkında adli süreç başlatıldı

20.12.2022 19:44
Türk futbolunu sarsacak şike iddiası! İki futbolcu hakkında adli süreç başlatıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor, isimleri şike iddialarına karışan iki futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilerek adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'da forma giyen ve isimleri şike iddialarına karışan iki futbolcunun kulüple ilişiği kesilerek adli süreç başlatıldığı duyuruldu. İnegölspor Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlı ekibin ilk devrenin son maçında Tarsus idman Yurdu ile berabere kaldığı hatırlatıldı.

"SARSICI OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"

Takımın son sıralardan kurtulması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten yönetimden yapılan açıklama ise şöyle: "Her ne kadar biz İnegölspor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle, birçok zorlukla mücadele etsek de kontrolümüz dışında gelişen, sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür. Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

OYUNCULARLA YOLLAR AYRILDI

Oyuncularla yollarının ayrıldığını da belirten yönetim: "İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz bu olay sebebiyle yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır. iddia edilen bu olaya ilişkin olarak kulübümüz tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili hukuksuzluğa karışanlar hakkında, hak ettikleri yaptırımların uygulanması için adli süreç başlatılmıştır. İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleyi vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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İnegölspor'da şikeye karıştığı iddia edilen iki futbolcu için adli süreç başlatıldı İnegölspor'da şikeye karıştığı iddia edilen iki futbolcu için adli süreç başlatıldı

İnegölspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunu sarsacak şike iddiası! İki futbolcu hakkında adli süreç başlatıldı - Son Dakika


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