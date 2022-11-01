Artvin Hopaspor'da başkanın annesinin açıkladığı prim futbolcuları sevinçten havaya uçurdu - Son Dakika
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Artvin Hopaspor'da başkanın annesinin açıkladığı prim futbolcuları sevinçten havaya uçurdu

01.11.2022 21:27

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 yendi. Kulüp başkanı Lütfü Kolçak'ın 82 yaşındaki annesi Sabriye Kolçak, karşılaşmanın sonunda soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik edip galibiyet priminin 10'ar bin lira olacağını açıkladı. Anne Kolçak'ın açıkladığı prim sonrası oyuncular soyunma odasında kutlama yaptı.

Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hopaspor 1-0 kazanırken maç sonu renkli anlar yaşandı.

10'AR BİN LİRA PRİM ALACAKLAR

Karşılaşmayı kulüp başkanı Lütfü Kolçak'ın 82 yaşındaki annesi Sabriye Kolçak ise tribünden izleyerek takıma destek verdi. Maçın sonunda soyunma odasına giden Sabriye Kolçak, futbolcuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederek maçın galibiyet primini de 10'ar bin lira olarak açıklaması futbolcuları sevince boğdu.

Başkanın annesi soyunma odasına indi, açıkladığı prim futbolcuları sevinçten çıldırttı

"YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Lütfu Kolçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 puan ile ligde 14. sırada yer aldıklarını, bu durumdan camia olarak hoşnut olmadıklarını belirterek, "Ligde ilk galibiyetimizi deplasmanda Niğde Anadolu FK maçında elde ettik. Hafta sonu kendi saha ve seyircimiz önünde güzel bir oyunla Fatsa Belediyespor'u yenerek 3 puanı aldık. Bu maçta çok gol kaçırdık. Ancak bu futbol, gol atmakta var kaçırmakta var. Galibiyet serimiz başladı ve bunun devam edeceğine inanıyoruz. Taraftarlarımız her zaman desteğine ihtiyacımız var. Alacağımız seri galibiyetlerle ligin üst sıralarına çıkacağız. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize yürekten inanıyoruz" dedi.

Başkanın annesi soyunma odasına indi, açıkladığı prim futbolcuları sevinçten çıldırttı

"ANNEM ÇOK ÜZÜLÜYORDU"

İlk kez maça gelen 82 yaşındaki annesinin takıma uğur getirdiğini belirten Kolçak, "Annem ligde aldığımız kötü sonuçlara çok üzülüyordu. Hafta sonu sahamızda oynadığımız maça gelen annem takıma destek verdi. Güzel bir futbolla maçı kazanmasını bildik. Maç sonunda soyunma odasına gelen annem futbolculara galibiyet primi olarak 10'ar bin lira vermemi istedi. Bende annemi kırmadım ve söylediği primi verdim. Futbolcular başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarım bu durumdan çok etkilendik. Annemizin elini öperek duasını aldık" diye konuştu.

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