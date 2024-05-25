TFF, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını düşürdü - Son Dakika
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Spor

TFF, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını düşürdü

TFF, Mert Hakan Yandaş\'ın cezasını düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen 5 maçlık cezayı 4 maça indirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin cezaları ise onandı. Ayrıca, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde'nin cezaları da onaylandı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a verilen ceza da onaylandı.

25.05.2024 23:13
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen 5 maçlık cezayı 4 maça düşürdü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mert Hakan Yandaş'ın cezası oy çokluğuyla 4 maça indirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira, sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'ye verilen 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası ise oy birliğiyle onandı.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat'ın 3 ve Jayden Oosterwolde'nin 1 resmi müsabakadan men cezalarını da onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a verilen 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezasını onamayı kararlaştırdı.

Bu arada kurul, sarı-lacivertli kulübe verilen para cezalarını da onama kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını düşürdü - Son Dakika

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