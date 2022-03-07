TFF'nin antrenör eğitim programları devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen antrenör eğitim programları sürüyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in başında bulunduğu programlar, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor.

24 Şubat-6 Mart tarihleri arasında yeni eğitim döneminin 11 ve 12. gruplarının ilk aşama UEFA A eğitim programları gerçekleştirildi.

Ayrıca 13 ve 14. grupların ilk aşama UEFA B eğitim programları ise Antalya'da devam ediyor. 109 aday antrenörü kapsayan bu 4 eğitime 5 farklı kulüpten toplam 150 piyon oyuncu destek veriyor.

İçerik olarak da yenilenen programlarda aday antrenörler farklı kriterlere göre değerlendirme süreçlerinden geçiyor.