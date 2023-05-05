TFF'nin başına Göksel Gümüşdağ, teknik direktörlüğüne ise Abdullah Avcı gelecek iddiası! - Son Dakika
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TFF'nin başına Göksel Gümüşdağ, teknik direktörlüğüne ise Abdullah Avcı gelecek iddiası!

05.05.2023 13:49

Son zamanlarda çıkan haberlerde A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılarak takımın başına Abdullah Avcı'nın getirileceği iddia edilmişti. Bunun üzerine TFF, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yola devam edileceğini açıklarken bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın TFF başkanlığına aday olacağı ve seçim sürecinin ilk adımı olarak milli takıma Avcı'yı getirmek için bir çalışma başlattığı öne sürüldü.

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Alman hocanın yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği dedikoduları çıkarken bu haberlerin arkasındaki ismin kim olduğuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, ABDULLAH AVCI'YI İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım'ın başında Türk bir hocanın olmasını istiyor. Gümüşdağ'ın TFF'nin başkanlık seçiminde adaylığını koyacağı ve bu sürecin ilk çalışması olarak milli takımın başına Avcı'yı getirmek istediği iddia edildi.

"KUNTZ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Daha önce TFF seçimlerinde aday olacağını açıklayan Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un durumuyla ilgili konuştu. Büyükekşi, Alman hocayla yolların ayrılacağına yönelik iddialara, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." şeklinde cevap verdi.

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Türk futbolunun gündemine oturan Abdullah Avcı dedikodusu için olay iddia: Arkasında Göksel Gümüşdağ var Türk futbolunun gündemine oturan Abdullah Avcı dedikodusu için olay iddia: Arkasında Göksel Gümüşdağ var

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Son Dakika Spor TFF'nin başına Göksel Gümüşdağ, teknik direktörlüğüne ise Abdullah Avcı gelecek iddiası! - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'nin başına Göksel Gümüşdağ, teknik direktörlüğüne ise Abdullah Avcı gelecek iddiası! - Son Dakika
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